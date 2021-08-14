Про це повідомляють #Букви.

Організатори акції заявили, що чинна влада розпочала репресії проти активістів і “готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів”.

Організатори протесту зазначають, що новий політичний сезон розпочнеться с розв’язання питань щодо Донбасу та Криму. Тож вони виступили з вимогою, аби влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, а саме:

  • імплементації “формули Штайнмаєра”, яка передбачає проведення виборів в ОРДЛО до отримання Україною контролю над кордоном з РФ;
  • постачання  води в Крим до його деокупації.

Зазначимо, що під будівлею Офісу президента зібралися понад сотню активістів. Вони принесли із собою шини й димові шашки. 

Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.

Кореспондент #Букв повідомляє, що активісти зараз прийшли під будинок, де мешкає президент Володимир Зеленський. Протестувальники запалюють димові шашки.

Про які репресії кажуть активісти?

Напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.

6 серпня в Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжні заходи членам “Національного корпусу”, затриманим напередодні Службою безпеки України. Сергія Величка (Чілі) взяли під варту на 60 днів.

  • Того ж дня Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманих.
  • У Нацкорпусі назвали відео СБУ зрежисованою медіаманіпуляцією.