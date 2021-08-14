У суботу, 14 серпня, під Офісом президента відбувається акція протесту під назвою "Зупинимо капітуляцію!". Почалися сутички активістів із силовиками.

Про це повідомляють #Букви.

Організатори акції заявили, що чинна влада розпочала репресії проти активістів і “готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів”.

Організатори протесту зазначають, що новий політичний сезон розпочнеться с розв’язання питань щодо Донбасу та Криму. Тож вони виступили з вимогою, аби влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, а саме:

імплементації “формули Штайнмаєра”, яка передбачає проведення виборів в ОРДЛО до отримання Україною контролю над кордоном з РФ;

постачання води в Крим до його деокупації.

Зазначимо, що під будівлею Офісу президента зібралися понад сотню активістів. Вони принесли із собою шини й димові шашки.

Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.

"Зупинимо капітуляцію!": на Банковій розпочалися протести проти репресій і зради інтересів України pic.twitter.com/MnnaXcFXMu — Букви (@Bykvu) August 14, 2021

Кореспондент #Букв повідомляє, що активісти зараз прийшли під будинок, де мешкає президент Володимир Зеленський. Протестувальники запалюють димові шашки.

Акція "зупинимо капітуляцію!" після марної спроби підійти під ОПУ пішла під квартиру Зеленського. Але нам щось підказує, що він зараз не вдома pic.twitter.com/iEHcZRfsKo — Букви (@Bykvu) August 14, 2021

Про які репресії кажуть активісти?

Напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.