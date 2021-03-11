Міністерство внутрішніх справ хоче за можливості розширити свою присутність в соцмережі TikTok для протидії пропаганді суїциду і не тільки.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Темою етеру було запобігання дитячому суїциду. Зокрема, обговорювали вплив соцмереж на бажання дітей закінчити своє життя.

Під час програми представники МВС зазначили, що наразі кіберполіція не підтвердила жодного випадку смерті дітей через так звані “спільноти смерті” в соцмережах.

З усім тим, між НПУ та соцмережами Instagram, Facebook, TikTok налагоджені зв’язки, і це допомагає оперативніше блокувати будь-який нелегальний контент, зокрема, присвячений пропаганді суїциду.

Роман Сочка, головний інспектор департаменту кіберполіції, зазначив, що TikTok пішов назустріч правоохоронцям та почав блокувати запити, пов’язані з суїцидом, натомість пропонуючи шукачеві звернутися по психологічну допомогу. Проте варто зауважити, що це працює тільки під час пошуку пов’язаних слів та тегів, написаних англійською та російською мовами.

Крім цієї діяльності в TikTok, поліція хоче вести ще й агітаційну. Зокрема, для протидії пропаганді суїциду.

“У нас ролики поліції. І патрульна поліція знімає такі ролики. Але вони, звісно, не мають такого великого ефекту, як вірусні відео співаків, музикантів і різні жарти. Але я хочу сказати, що за підсумками цієї передачі ми вивчимо можливість більшої присутності і пропаганда саме поліції в TikTok”, — заявив Геращенко.