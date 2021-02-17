Верховна Рада України провалила сьогодні законопроєкт про авіаційні правила, яким вносилися суперечливі зміни до закону про мову. Розгляд документа супроводжувався активною дискусією в чаті нардепів від "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону №3683.

Його підтримали лише 206 нардепів при 226 мінімально необхідних: 193 – від “Слуги народу”, 1 – від групи “За майбутнє”, 5 – від групи “Довіра”, 7 позафракційних.

Інші фракції не дали жодного голосу.

Згодом цей документ 245 голосами був скерований на доопрацювання.

Про що законопроєкт?

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів.

Законопроєктом пропонується “забезпечити запровадження в національне законодавство України документів Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), які встановлюють вимоги для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден”.

Попри те, що урядовий законопроєкт стосується авіаційних правил, він також пропонує зміни до закону про мову.

Зокрема критику нардепів викликали зміни до статті 13 закону України про державну мову. Ці зміни передбачають, що органи влади зможуть ухвалювати нормативно-правові акти та здійснювати документообіг не обов’язково державною мовою.

Слід зазначити, що Головне науково-експертне управління ВР дійшло висновку, що згадана пропозиція суперечить Конституції України.

“Це не закон про авіаційні правила. Це закон про скасування закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 13, яка регламентує мову нормативно-правових актів. На сьогодні норма вказує, що мовою нормативно-правових актів є державна мова. А цей законопроєкт пропонує додати: “якщо інше не встановлено законом”. Запропоновані зміни мають загальний характер і не обмежуються англомовними авіаційними правилами. Пропонується зробити шпарину, яка фактично дозволяє прийняття нормативно-правових актів та запровадження діловодства в державних і місцевих органах влади будь-якою мовою“, – пояснив, виступаючи з трибуни ВР, нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький та закликав не підтримувати законопроєкт.

З подібними заявами також виступили нардепи від “Батьківщини” та “Голосу”. Вони зазначали що без вилучення суперечливої мовної норми їхні фракції не голосуватимуть за законопроєкт №3683.

Про що сперечалися “слуги народу”?

Листування в чаті фракції “слуг” потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

В рамках дискусії один зі “слуг” – нардеп Ігор Марчук заявив, що “є офіційні мови ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації, – ред.) – англійська, французька, російська, іспанська”.

На думку “слуги” Марчука, “все решта — політичні спекуляції на тему “мови”, які до авіації не мають жодного відношення”.

З ним погодилися ще кілька “слуг”.

Проте на захист мовного закону виступила нардеп Ольга Совгиря –представниця Верховної Ради в Конституційному суді.

“Не потрібно вносити законом про авіацію зміни до закону про мову, які стосуються не лише авіації. Це дійсно викликає логічні та обґрунтовані запитання”, – наголосила вона, звертаючись до колег із “СН”.

У відповідь один зі “слуг” написав, що “літаки не літають українською мовою”.

“Так і не вносьте зміни до закону про мову”, – парирувала Совгиря.