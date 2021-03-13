Політрада «Слуги народу» оцінить діяльність нардепів, – Корнієнко

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко на XI з’їзді політсили, повідомляють #Букви.

Зокрема, він зазначив, що місцеві ради “Слуги народу” мають повноваження ініціювати виключення депутата з партії. Після цього політична рада повинна давати оцінку діяльності цього народного депутата.

“Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. В першу чергу я про партії кажу, що відносно наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях”, – сказав Корнієнко.