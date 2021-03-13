Covid-19 Україна

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Політрада «Слуги народу» оцінить діяльність нардепів, – Корнієнко

Нова політична рада партії "Слуга народу" повинна оцінювати діяльність народних депутатів.

Субота, 13 березня 2021, 14:30

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко на XI з’їзді політсили, повідомляють #Букви.

Зокрема, він зазначив, що місцеві ради “Слуги народу” мають повноваження ініціювати виключення депутата з партії. Після цього політична рада повинна давати оцінку діяльності цього народного депутата.

“Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. В першу чергу я про партії кажу, що відносно наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях”, – сказав Корнієнко.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що в партії “Слуга народу” є “заслані козачки та випадкові люди”.
Теги: Олександр Корнієнко, Слуга народа

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