Про це повідомила Харківська ОВА.

Обшуки проводять у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

“ОВА, зі свого боку, максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію”, – наголосили у повідомленні.

Український журналіст Юрій Бутусов до цього написав, що серію обшуків проводять у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. Справа стосується розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.

За його даними, обшуки також провели у кабінетах заступниці голови ОВА Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку (АПК) Андрія Дорожка.