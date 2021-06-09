Поліціянта-конвоїра з Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині, підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Наразі його не звільнили.

Про це повідомляють #Букви.

Нелюдська жорстокість

Відео жорстокого поводження з твариною з’явилося в Instagram користувача з нікнеймом andrey_pirog_. На ролику чоловік тягав беззахисного кота по підлозі, бив по голові та підіймав за шкіру.

Ролик викликав суспільний резонанс та обурення, тому автор оперативно його видалив, як і усі особисті світлини.

При цьому користувачі встигли зробити запис відео й поширили новину про знущання з тварини у соцмережах. Одна з користувачок також повідомила, що цей же чоловік брав на перетримку її кішку. Однак коли вона прийшла за твариною, Пиріг повідомив, що вона “померла”.

Увага. Відео містить сцени насилля. 18+



Спочатку автора відео називали ветеринаром, який надає послуги тимчасового догляду за тваринами. Проте згодом виявилася інформація про те, що чоловік, на ім’я Андрій Пиріг – поліціянт-конвоїр місцевого відділку поліції.

У пресслужбі Головного управління Нацполіції Хмельницької області #Буквам підтвердили, що вже проводять службову перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною працівником поліції. Наразі Андрія Пирога не звільнено. Рішення щодо нього прийматимуть за результатами перевірки.

Яке покарання передбачене?

Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наголошується, що жорстоке поводження з тваринами тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.