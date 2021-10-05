Правоохоронці викрили українського хакера, який здійснював вірусні атаки на іноземні компанії та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для криптування даних.

Про це йдеться на порталі МВС.

Викрити 25-річного хакера у поширенні вірусу-шифрувальника вдалося в рамках міжнародної поліційної спецоперації.

Що відомо про діяльність хакера?

За інформацію правоохоронців, хакер розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для криптування даних і здійснював атаки на іноземні компанії.

“Вірусне програмне забезпечення потрапляло на техніку корпорацій шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп’ютером (сервером), а також через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів зі шкідливим вмістом” – йдеться у повідомленні.

Загалом чоловік здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Зокрема, на світові енергетичні та туристичні компанії, а також на розробників техніки. Згодом хакер вимагав викуп за відновлення доступу до закриптованих файлів компаній.

В ході розслідування правоохоронці встановили, що в нього був спільник, який допомагав виводити гроші, що були отримані через вимагання.

Хакер завдав потерпілим збитків на 150 мільйонів доларів.

За місцем проживання фігуранта справи та в помешканнях його близьких провели обшуки: вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби та понад 360 тисяч доларів готівкою. Крім цього, на криптогаманці чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, а також за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Якщо його вину доведуть, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.