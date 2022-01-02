Поліціянти Миколаєва затримали жінку за те, що вона смертельно поранила чоловіка, який її домагався з ножем.

Відповідний допис пресслужба Національної поліції Миколаївщини розмістила у Facebook.

Поліція описала цю ситуацію так: “30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.. За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю“.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Жінка забрала у нього ножа та завдала удар у живота нападника, від чого чоловік помер на місці.

Поліціянти затримали (цитата) “зловмисницю..де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України”.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Коментатори не були згодні з такими формулюваннями та підозрою для жінки:

Низка коментаторів зауважили, що на сторінці зносять коментарі.

#Букви звернулися до пресслужби Національної поліції Миколаєва з наступними запитаннями:

Чи розглядалася версія необхідної оборони? Якщо ні – то чому? Про який запобіжний захід слідство клопотатиме у суду? Чому розглядається версія умисного вбивства, а не вбивства з необережності або вчиненого у стані сильного душевного хвилювання? Як слідчим вдалося за такий короткий час встановити наявність у жінки саме умислу на вбивство?