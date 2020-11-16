Правоохоронці завершили розслідування за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції Кагарлика (Київська область) і готуються передати справу до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У кримінальному провадженні фігурують п’ятеро співробітників Кагарлицького відділення поліції. Їм інкримінують катування, насильницьке зникнення та зґвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України).

Під час розслідування травневого інциденту, коли співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком, а також зґвалтували її, правоохоронці встановили ще чимало інцидентів катування та незаконного позбавлення волі поліціянтами.

Зокрема, задокументовано, що у січні троє поліціянтів з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, побили двох осіб, вивезли їх у багажнику за околицю міста, застосовували електричний струм, прикували кайданками до батареї в коридорі і утримували до наступного дня.

Також задокументовано, що у травні поліціянти побили чоловіка з метою отримання зізнання у злочини. Він отримав 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла.

“Керівник відділення, своєю чергою, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Після ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт щодо 5 поліціянтів буде скеровано до суду.