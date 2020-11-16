Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
У кримінальному провадженні фігурують п’ятеро співробітників Кагарлицького відділення поліції. Їм інкримінують катування, насильницьке зникнення та зґвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України).
Під час розслідування травневого інциденту, коли співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком, а також зґвалтували її, правоохоронці встановили ще чимало інцидентів катування та незаконного позбавлення волі поліціянтами.
Зокрема, задокументовано, що у січні троє поліціянтів з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, побили двох осіб, вивезли їх у багажнику за околицю міста, застосовували електричний струм, прикували кайданками до батареї в коридорі і утримували до наступного дня.
Також задокументовано, що у травні поліціянти побили чоловіка з метою отримання зізнання у злочини. Він отримав 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла.
“Керівник відділення, своєю чергою, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих”, — зазначили в Офісі генпрокурора.
Після ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт щодо 5 поліціянтів буде скеровано до суду.
- Нагадаємо, 26 травня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру двом колишнім правоохоронцям, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки у відділку поліції Кагарлика (Київська область).
- У липні ще двом поліціянтам за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції Кагарлика було повідомлено про підозру.
- Після зґвалтування в Кагарлику та перестрілки у Броварах депутати “Голосу” вирішили ініціювати відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але голосів за таке рішення не набралося.
- 27 жовтня суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику з тримання під вартою на домашній арешт. Наразі під домашнім арештом перебувають два фігуранти справи.
- Також 27 жовтня колишньому керівникові Кагарлицького відділення поліції повідомили про підозру через невжиття заходів для припинення незаконних дій підлеглих, яких підозрюють у причетності до насилля.