Джерело: CBS news

У п’ятницю ввечері в межах міста відбулися насильницькі зіткнення, під час яких учасники протестів кидали камені, підпалювали автомобілі і руйнували супермаркети, поліція використала сльозогінний газ, а уряд залучив військових на танках.

Усман Сонко був засуджений за звинуваченнями в зґвалтуванні жінки, яка працювала в масажному салоні, і погрозах смерті на її адресу. Проте, його виправдали.

Сонко зайняв третє місце на президентських виборах у Сенегалі у 2019 році. Його прихильники стверджують, що правові проблеми, з якими він зіткнувся, є спробою уряду підірвати його кандидатуру на майбутніх президентських виборах у 2024 році.

Сонко вважається головним конкурентом президента Макі Солла і Сонко публічно закликав Солла заявити, що він не планує балотуватися на третій термін.

Організації з прав людини засудили репресії уряду, включаючи безпідставні арешти та обмеження у соціальних мережах. Соціальні мережі, такі як Facebook, WhatsApp і Twitter, були тимчасово заблоковані протягом майже двох днів, оскільки вони використовувалися демонстрантами для підбурювання.

Місцеві жителі Сенегалу звинувачують уряд у насильстві та загибелі людей.

Одна жінка, Сейнабу Діоп, повідомила Associated Press у суботу, що її 21-річний син Хадім був убитий під час протестів – йому вистрелили в груди.

“Я відчуваю глибокий біль. Те, що відбувається, важко. Наші діти гинуть. Я ніколи не думала, що мені доведеться через це пройти”, – сказала вона.

Адвокат Бамба Сіссе, повідомив, що згідно з законодавством Сенегалу, засудження Сонко заборонить йому брати участь у виборах наступного року. Однак уряд заявив, що Сонко може подати прохання про повторний розгляд справи після його ув’язнення. Зараз невідомо, коли він буде взятий під варту.

Аналітики зазначають, що продовження насильства може загрожувати інституціям країни.

“У найстрашніших кошмарних снах сенегальці ніколи б не подумали стати свідками переважаючих форм апокаліптичного та ірраціонального насильства”, — сказав Аліун Тіне, засновник Afrikajom Center, західноафриканського мозкового центру.

“Найбільш спільні почуття щодо нинішньої ситуації — це страх, стрес, виснаження та безпорадність. Таким чином, те, чого зараз люди прагнуть, — це мир”, — сказав він.

Після винесення вироку щодо Сонька, ніхто не отримував інформації про нього. У заяві, опублікованій в п’ятницю, його політична партія закликала громадян Сенегалу “посилити та активізувати конституційний опір” до тих пір, поки президент Салл не покине свою посаду.