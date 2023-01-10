Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
У меморандумі передбачили розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ще країни затвердили співробітництво у сфері наукових досліджень, інвестування, взаємовідносин державних установ та приватних організацій.
Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, зазначив, що попри повномасштабну війну наша країна докладає максимум зусиль, аби продовжувати експорт продовольства до країн Африки в необхідних обсягах. Він наголосив, що Україна готова збільшувати обсяги експорту сільськогосподарської продукції.
За його словами, наша держава готова розглянути можливість реалізації нових логістичних проєктів у Сенегалі. Зазначимо, що через морський порт Дакар (Республіка Сенегал) до країни завозиться 95% продовольства.
Також у меморандумі йдеться про можливість зберігання зерна в так званих зернових хабах. Їх створення позитивно сприятиме прогнозованості збуту, стабілізації цін на продовольство для Африканських країн, а ще надасть впевненості в необхідних обсягах і якості зерна.
- Заступниця директора всесвітньої продовольчої програми World Food Programme в Україні Маріанна Уорд повідомила, що програма ООН придбала ще 60 тисяч тонн української агропродукції для Ефіопії.
- З початку широкомасштабного вторгнення Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції. Серед продовольства були зернові, олійні культури й продукти їхнього перероблювання.