Україна підписала меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства з Сенегалом. Документ затвердили Міністерство аграрної політики та продовольства України з Міністерством сільського господарства, сільської інфраструктури та продовольчого суверенітету Республіки Сенегал.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У меморандумі передбачили розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ще країни затвердили співробітництво у сфері наукових досліджень, інвестування, взаємовідносин державних установ та приватних організацій.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, зазначив, що попри повномасштабну війну наша країна докладає максимум зусиль, аби продовжувати експорт продовольства до країн Африки в необхідних обсягах. Він наголосив, що Україна готова збільшувати обсяги експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, наша держава готова розглянути можливість реалізації нових логістичних проєктів у Сенегалі. Зазначимо, що через морський порт Дакар (Республіка Сенегал) до країни завозиться 95% продовольства.

Також у меморандумі йдеться про можливість зберігання зерна в так званих зернових хабах. Їх створення позитивно сприятиме прогнозованості збуту, стабілізації цін на продовольство для Африканських країн, а ще надасть впевненості в необхідних обсягах і якості зерна.