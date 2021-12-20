Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Так, 65,3% українців вважають, що справи в Україні рухаються в неправильному напрямку. Підтримують нинішній напрямок країни лише 18,3%. У жовтні було 71,1% проти 15%.

Більшість українців, а це 66,3% опитаних, назвали поточну ситуацію в Україні як кризову з деградацією і хаосом. Половина опитаних вважають, що для виведення країни з такого стану потрібно змінити прем’єр-міністра.

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС провів протягом 9-17 грудня 2021 року методом особистого інтерв’ю “face-to-face”. Опитано 2025 респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.