Про це повідомив “Комітет виборців України” з посиланням на декларації депутатів.
Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції “Слуги народу”.
Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.
Найбагатшими серед депутатів фракції є:
- Олег Воронько – 123 млн. Грн .;
- Олександр Сова – 79 млн. Грн .;
- Андрій Герус – 38 млн. Грн .;
- Роман Мулик – 24 млн. Грн .;
- Остап Шипайло – 22 млн. Грн .;
- Руслан Горбенко – 22 млн. Грн .;
- Олександр Трухін – 21 млн. Грн .;
- Давид Арахамія – 21 млн. Грн .;
- Гео Лерос – 20 млн. Грн .;
- Артем Культенко – 19 млн. Грн.
При цьому найменше коштів задекларували “слуги” Єлизавета Богуцька, Орест Саламаха, Юлія Овчиннікова і Анатолій Драбівський.
- Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.