Про це повідомив “Комітет виборців України” з посиланням на декларації депутатів.

Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції “Слуги народу”.

Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.

Найбагатшими серед депутатів фракції є:

  1. Олег Воронько – 123 млн. Грн .;
  2. Олександр Сова – 79 млн. Грн .;
  3. Андрій Герус – 38 млн. Грн .;
  4. Роман Мулик – 24 млн. Грн .;
  5. Остап Шипайло – 22 млн. Грн .;
  6. Руслан Горбенко – 22 млн. Грн .;
  7. Олександр Трухін – 21 млн. Грн .;
  8. Давид Арахамія – 21 млн. Грн .;
  9. Гео Лерос – 20 млн. Грн .;
  10. Артем Культенко – 19 млн. Грн.

При цьому найменше коштів задекларували “слуги” Єлизавета Богуцька, Орест Саламаха, Юлія Овчиннікова і Анатолій Драбівський.

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