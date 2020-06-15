Близько половини народних депутатів з фракції "Слуги народу" є гривневими мільйонерами.

Про це повідомив “Комітет виборців України” з посиланням на декларації депутатів.

Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції “Слуги народу”.

Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.

Найбагатшими серед депутатів фракції є:

Олег Воронько – 123 млн. Грн .; Олександр Сова – 79 млн. Грн .; Андрій Герус – 38 млн. Грн .; Роман Мулик – 24 млн. Грн .; Остап Шипайло – 22 млн. Грн .; Руслан Горбенко – 22 млн. Грн .;

Олександр Трухін – 21 млн. Грн .;

Давид Арахамія – 21 млн. Грн .;

Гео Лерос – 20 млн. Грн .;

Артем Культенко – 19 млн. Грн.

При цьому найменше коштів задекларували “слуги” Єлизавета Богуцька, Орест Саламаха, Юлія Овчиннікова і Анатолій Драбівський.