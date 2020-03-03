До кінця 21 століття майже половина піщаних пляжів у світі можуть піти під воду через глобальне потепління.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що пісочна ерозія поставить під загрозу дику природу і може завдати великої шкоди прибережним поселенням, в яких більше не буде буферних зон для захисту від підвищення рівня моря і штормових нагонів.

Згідно з новим дослідженням Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії, через 30 років ерозія знищить 36 097 км або 13,6 % піщаних берегових ліній.

Експерти прогнозують, що ситуація суттєво погіршиться в другій половині століття, коли під воду піде ще 95 061 км або 25,7 % пляжів Землі.

Однак ці оцінки далеко не катастрофічні, вони покладаються на оптимістичний прогноз міжнародних дій із боротьби з руйнуванням клімату, згідно з яким рівень океану до 2100 року збільшиться лише на 50 см.

Проте, якщо світ продовжить виділяти вуглець нинішніми темпами, то рівень моря підвищиться приблизно на 80 см. Якщо це станеться, в цілому 131 745 км пляжів, або 13 % вільної від льоду берегової лінії планети, виявляться під водою.

По всій земній кулі середній відступ від берегової лінії становитиме за оптимістичним прогнозом 86,4 метра або, за песимістичним – 128,1 метра. Найбільш постраждалими виявляться Австралія, яка втратить 14 849 км і Канада (14 425 км), за ними слідують Чилі (6 659 км), Мексика (5488 км), Китай (5440 км) і США (5530 км).

Гамбія і Гвінея-Бісау мають короткі берегові лінії, але, за прогнозами, вони втратять понад 60 % своїх територій.