Близько половини українців вважають, що в Україні бракує політичної партії, яка представляла б інтереси жінок.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

“Близько половини респондентів згодні з твердженнями, що в Україні сьогодні не вистачає партії, яка представляє інтереси жінок. Стільки ж переконані, що жінки недостатньо представлені в Кабміні, Верховній Раді та місцевіц владі. Зі згаданими тезами частіше погоджувалися представники старшого покоління і жінки“, – йдеться в звіті.

В той же час 82% опитаних підтримують, що жінки йдуть в політику, а 12% дотримуються протилежної думки.

Уточнюється, що соціальне дослідження було проведено серед 2000 українців старше 18 років в період 21-25 лютого 2020 року. Помилка в розрахунках може становити не більше 2,2%.