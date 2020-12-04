Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Соціологи запитували у респондентів, чого вони більше бояться: захворіти на COVID-19 чи економічних наслідків для своєї сім’ї.
У результаті 50% опитаних повідомили, що більше бояться економічних наслідків коронакризи.
А 34% повідомили, що більше бояться самого захворювання, ніж фінансових труднощів. Як відзначають соціологи, таких людей більше серед старшого населення, жінок, жителів сіл.
Ще 8% респондентів заявили, що “нічого не бояться”.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.
- Згідно із цим же опитуванням, лише 35% українців постійно носять захисні маски для обличчя на тлі епідемії коронавірусу COVID-19 та карантинних обмежень.