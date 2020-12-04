Половина українців більше бояться економічних наслідків кризи, спровокованої епідемією коронавірусу, ніж самого захворювання на COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Соціологи запитували у респондентів, чого вони більше бояться: захворіти на COVID-19 чи економічних наслідків для своєї сім’ї.

У результаті 50% опитаних повідомили, що більше бояться економічних наслідків коронакризи.

А 34% повідомили, що більше бояться самого захворювання, ніж фінансових труднощів. Як відзначають соціологи, таких людей більше серед старшого населення, жінок, жителів сіл.

Ще 8% респондентів заявили, що “нічого не бояться”.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.