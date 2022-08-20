російсько-українська війна
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19 серпня

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14:19 «Метрополія, яка атакує свою колонію»: Лещенко про повномасштабне вторгнення РФ в Україну
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Половина України опиниться у полоні дощів та грози: прогноз погоди на 20 серпня

За прогнозами синоптиків у суботу, 20 липня, половина України опиниться у полоні дощів та грози. В іншій половині країни збережеться сонячна погода.

Субота, 20 серпня 2022, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні сонячно та без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +27. Найспекотніше на Закарпатті – +32…+34.

Майже у всіх центральних регіонах сьогодні очікуються дощі та грози. Винятком стане лише Вінниччина, де буде без опадів. Повітря вдень прогріється до +25…+27 градусів

У північній частині дощі та грози накриють всі області, окрім Житомирської. Стовпчики термометрів покажуть +24…+27 градусів.

У всіх східних регіонах сьогодні – дощі з грозами, однак температура повітря коливатиметься від +27 до +29 градусів.

У південних областях дощі та грози очікуються всюди, окрім Одещини. Повітря прогріється до +28…+30 градусів, лише у Криму +25…+27.

У Києві цього дня – дощі та грози. Температура повітря +25…+27 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 20 серпня, Дощі грози, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, спека, Укргідрометцентр

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