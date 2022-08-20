Половина України опиниться у полоні дощів та грози: прогноз погоди на 20 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні сонячно та без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +27. Найспекотніше на Закарпатті – +32…+34.
Майже у всіх центральних регіонах сьогодні очікуються дощі та грози. Винятком стане лише Вінниччина, де буде без опадів. Повітря вдень прогріється до +25…+27 градусів
У північній частині дощі та грози накриють всі області, окрім Житомирської. Стовпчики термометрів покажуть +24…+27 градусів.
У всіх східних регіонах сьогодні – дощі з грозами, однак температура повітря коливатиметься від +27 до +29 градусів.
У південних областях дощі та грози очікуються всюди, окрім Одещини. Повітря прогріється до +28…+30 градусів, лише у Криму +25…+27.
У Києві цього дня – дощі та грози. Температура повітря +25…+27 градусів.