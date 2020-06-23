З 22 червня Польща відновила міжнародне залізничне сполучення з п'ятьма країнами ЄС. України в цьому списку немає.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Потяги з Польщі курсуватимуть до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини та Словаччини.

Наразі роботу відновлює тільки польська компанія PKP Intercity.

Перший поїзд виїхав з Варшави до Берліна (Німеччина) вранці 23 червня.

Після нього відправився поїзд до Чехії.

Також на поїзді можна буде виїхати з Відня (Австрія) в Катовіце (Польща), а також з Граца (Австрія) в Перемишль (Польща).

Всі пасажири повинні дотримуватися правил безпеки. Зокрема, прикривати рот і ніс маскою або шарфом в поїзді під час усієї подорожі, а також часто мити руки.