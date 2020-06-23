Про це повідомляє “Польське радіо”.
Потяги з Польщі курсуватимуть до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини та Словаччини.
Наразі роботу відновлює тільки польська компанія PKP Intercity.
Перший поїзд виїхав з Варшави до Берліна (Німеччина) вранці 23 червня.
Після нього відправився поїзд до Чехії.
Також на поїзді можна буде виїхати з Відня (Австрія) в Катовіце (Польща), а також з Граца (Австрія) в Перемишль (Польща).
Всі пасажири повинні дотримуватися правил безпеки. Зокрема, прикривати рот і ніс маскою або шарфом в поїзді під час усієї подорожі, а також часто мити руки.
- Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям.