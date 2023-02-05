Про це повідомило Polskie Radio.

За словами лейтенантки прикордонної служби Анни Міхальської, ділянка охопить сухопутний коридор. Підрядник вже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Планується, що будуть здійснювати моніторинг кордону цілодобово, незалежно від погодних умов. Для цього використовуватимуть систему датчиків і камер.

У такому випадку прикордонникам не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Вони будуть реагувати виключно на реальні спроби перетину кордону людьми.

Минулого року прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.

Зазначимо, що Польща також будувала стіну на кордоні з Білоруссю та вже завершила проєкт.