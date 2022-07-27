Польща закупить у Південної Кореї близько 1000 танків, понад 600 гаубиць та десятки винищувачів, щоб замінити частину озброєння, яке віддала Україні для боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу міністерство оборони Польщі офіційно оголосить про купівлю 980 танків на базі південнокорейської моделі К2, 648 самохідних броньованих гаубиць К9 та 48 винищувачів FA-50.

Очікується, що перші 180 танків К2, виробництва Hyundai Rotem, які оснащені самозарядними 120-мм гарматами, надійдуть до Польщі вже до кінця 2022 року. Виробництво ще 800 модернізованих танків розпочнеться вже у 2026 році у Польщі.

Також до кінця поточного року Польща повинна отримати 48 гаубиць К9 виробництва Hanwha Defence. Наступна партія з 600 одиниць буде доставлена до Польщі у 2024 році З 2025 року такі гаубиці почнуть виготовляти у Польщі.

Як зауважили у польському міноборони, нова техніка повинна частково замінити радянські танки, які Польща передала Україні для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Південнокорейський генерал у відставці Чун Ін-Бом зауважив, що ця угода щодо постачання зброї Польщі – наймасштабніша угода для Сеулу щодо експорту озброєння за всю історію.

Він також розповів про переваги південнокорейського озброєння.

“К9 (гаубиця – ред.) мабуть, найкраща артилерійська система у світі, з якою можу конкурувати лише німецька система. FA-50 – бойова версія Т-50, який завоював репутацію найкращого навчального (винищувача – ред.) у світі. Танк К2 у його останній версії буде кращим ніж все, що має Південна Корея на теперішній час”, – наголосив Чун Ін-Бом.

Лейф-Ерік Іслі – заступник професора міжнародних досліджень у Жіночому університеті Іхва в Сеулі – заявив, що Південна Корея давно прагнула іноземних масштабних контрактів для розвитку оборонної промислової країни. І війна в Україні, за його словами, посприяла збільшенню “геополітичних ставок для Сеула”.

За його словами, вигідний контракт з Польщею, яка є членом НАТО, означає, що Південна Корея повинна розділити “тягар захисту міжнародного порядку”.

“Вашингтон та НАТО очікують, що Сеул збільшить допомогу Україні та збереже санкції проти Росії, навіть якщо це буде коштувати Південній Кореї економіки”, – сказав Іслі.