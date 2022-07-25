Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Ці танки є польською модернізацію радянських Т-72. Вони пройшли ремоторизацію. Важка техніка отримала нову систему управління вогнем та посилене бронювання.
“Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 – тут я не можу сказати, скільки саме, – буде покритий повністю, навіть з надлишком, бо це танки набагато вищого, якіснішого рівня”, – сказав Кшиштоф Платек у контексті постачання танків із Південної Кореї у 2022-2026 роках на заміну переданим Україні.
PT-91 Twardy є основним польським бойовим танком. Перші прототипи на основі варіанту радянського Т-72М1 було розроблено у 1993 році. Його варіант серійно випускався з 1995 по 2002 роки.
PT-91 має захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA, який має 394 блоки. Вони покривають передню частину корпусу та башту, що розміщені практично без проміжків один до одного. Така конструкція підвищує захищеність танка на 30-70% залежно від типу снаряда.
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