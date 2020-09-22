Про це сказано в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.
До Польщі можуть приїхати білоруси з будь-яким видом віз. Вимога про проходження 10-денного карантину зберігається.
Білоруси зможуть перетнути польський кордон в пунктах пропуску “Кузня”, “Бобровник” і “Тереспіль”.
Варто зазначити, що пункт про дозвіл в’їзду для білорусів додали до загального переліку громадян, які можуть приїхати в країну в зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.
- 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри закрити державні кордон з країнами Заходу та посилити кордон з Україною.