З сьогоднішнього дня, 22 вересня, Польща відкрила кордон для громадян Білорусі. Вони зобов'язані лише пройти 10-денний карантин.

Про це сказано в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.

До Польщі можуть приїхати білоруси з будь-яким видом віз. Вимога про проходження 10-денного карантину зберігається.

Білоруси зможуть перетнути польський кордон в пунктах пропуску “Кузня”, “Бобровник” і “Тереспіль”.

Варто зазначити, що пункт про дозвіл в’їзду для білорусів додали до загального переліку громадян, які можуть приїхати в країну в зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.