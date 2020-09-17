Лукашенко заявив, що посилить кордон з Україною, з Польщею та Литвою — закриє

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри закрити державні кордон з країнами Заходу та посилити кордон з Україною.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні на “Мінськ-Арені” в білоруській столиці відбувся неочікуваний концерт під назвою “Жіночий форум “За Білорусь” за участю зірок російської естради.

Ймовірно, захід є відповіддю на жіночий протестний рух, який сформувався в країні. В ньому беруть участь переважно жінки, багато з них — з зелено-червоними прапорами та іншою символікою. Трансляцію концерту веде державний телеканал АТН.

В момент, коли концерт тривав вже понад 2 години, на нього завітав Олександр Лукашенко. У своєму виступі він розповів про своє бачення того, як пройшли вибори та чим спричинені протести в країні.

Зі сцени арени він оголосив про наміри закрити кордони з країнами Заходу та посилити з Україною.

“Ми змушені відвести війська з вулиць, як я вже говорив — половину армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із Заходом (перш за все), з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон (на превеликий жаль) з нашою братською Україною”, — заявив він.

Крім того, Лукашенко оголосив про необхідність відбудовувати “загальний захист” з Росією.

“Я змушений останні дні разом з президентом Росії, міністром оборони (РФ — ред.) відбудувати загальний захист союзної держави. І ми активізували давно заплановане військове навчання”, — сказав він.

Репліки президента присутні в залі зустрічали радісними оплесками та вигуками.

Деталі з приводу того, коли саме кордони буде закрито чи посилено Лукашенко не повідомляв.