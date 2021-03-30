З сьогоднішнього дня, 30 березня, Польща запроваджує обов'язковий карантин для приїжджих з-за меж шенгенської зони, в тому числі і для українців.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін гора, повідомляє місцеве видання RMF24.

Громадяни, які прибувають з країн шенгенської зони, зможуть уникнути карантину при наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не більше, ніж за 48 годин до в’їзду.

Водночас, для тих, хто прибуває до Польщі з країн, що не входять в шенгенську зону, карантин буде обов’язковим без винятків.

При цьому, якщо людина здасть ПРЦ-тест або тест на антиген на території Польщі і отримає негативний результат, вона зможе вийти з карантину.

Представник уряду Петро Мюллер наголосив, що ці правила стосуються тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом.

Заступник міністра інфраструктури також попередив, що нові правила збільшать час обслуговування пасажирів в аеропортах. За його словами, слід враховувати, що іноді між приземленням літака і виходом з аеропорту може пройти до кількох годин.