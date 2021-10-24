Про це розробники повідомили на своєму Youtube-каналі.

Зазвичай рухові системи роборуки й людиноподібних роботів містять електромотори або гідравлічними приводи. Однак людська опорно-рухова система працює за допомогою руху м’язів та роботі сухожиль.

Команда Automaton Robotics створила роборуку зі штучними м’язами та сухожиллями. З анатомічної точки зору цей винахід стане точною копією руки людини.

Розробники зібрали прототип, що імітує роботу передпліччя й кисті. Роборука Automaton Robotics здатна рухати кінцівками, згинати їх і нахиляти кисть шляхом скорочень гідравлічних м’язів і натягу тросів (сухожиль), як в живій руці.

Штучні м’язи роборуки оснащені пневматичною системою, яка має назву актуатор Маккібен, і працює під тиском стисненого повітря або рідини. Кожна м’яз складається герметичної трубки, що розтягується. Воду у штучні м’язи подає спеціальний насос. Кожен м’яз має свій електрогідравлічний клапан. Пікова споживана потужність роборуки становить 200 Вт, а її маса – 1 кг.

Інженери обтягнули роборуку напівпрозорим матеріалом, що імітує людську шкіру. Дизайн дозволяє бачити роботу штучних м’язів. У відеоролику можна побачити, як рука утримує у повітрі гантелю вагою у 7 кг.

Інженери проєкту хочуть зробити повноцінного робота, будова якого в цілому буде відповідати будові людського тіла.