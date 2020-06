Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що за останні кілька днів люди, які виступають проти Трампа, вирішили через популярні соціальні мережі TikTok, Instagram і Twitter зарезервувати місця в залі для глядачів, робили це навіть за допомогою фейковий облікових записів або електронної пошти.

Складно сказати, скільки місць було зарезервовано, але Трамп похвалився майже 1 мільйоном реєстрацій, що набагато більше місткості арени Центру Банку Оклахоми, де 19 000 місць.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020