У суботу в Талсі, штат Оклахома, прихильники Дональда Трампа зібралися мітинг в його підтримку. Але багато місць так і залишилися порожніми. Причиною тому може бути те, що підлітки просто зарезервували місця на мітинг, але без будь-якого бажання його відвідувати.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що за останні кілька днів люди, які виступають проти Трампа, вирішили через популярні соціальні мережі TikTok, Instagram і Twitter зарезервувати місця в залі для глядачів, робили це навіть за допомогою фейковий облікових записів або електронної пошти.

Складно сказати, скільки місць було зарезервовано, але Трамп похвалився майже 1 мільйоном реєстрацій, що набагато більше місткості арени Центру Банку Оклахоми, де 19 000 місць.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020

Але на мітинг прийшло всього кілька тисяч чоловік.

Менеджери Трампа звинуватили в невисокій явці “кампанію залякування” з боку його опонентів.

У своєму виступі, який тривав близько півтори години, президент Трамп піддав різкій критиці свого опонента на виборах – демократа Джо Байдена, а також пресу і “радикальних лівих”.