Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Зазначається, що за останні кілька днів люди, які виступають проти Трампа, вирішили через популярні соціальні мережі TikTok, Instagram і Twitter зарезервувати місця в залі для глядачів, робили це навіть за допомогою фейковий облікових записів або електронної пошти.
Складно сказати, скільки місць було зарезервовано, але Трамп похвалився майже 1 мільйоном реєстрацій, що набагато більше місткості арени Центру Банку Оклахоми, де 19 000 місць.
THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020
Але на мітинг прийшло всього кілька тисяч чоловік.
Менеджери Трампа звинуватили в невисокій явці “кампанію залякування” з боку його опонентів.
У своєму виступі, який тривав близько півтори години, президент Трамп піддав різкій критиці свого опонента на виборах – демократа Джо Байдена, а також пресу і “радикальних лівих”.
- Президент США Дональд Трамп просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти йому виграти вибори в листопаді, щоб залишитися в кріслі глави держави.