Президент США Дональд Трамп просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти йому виграти вибори в листопаді, щоб залишитися в кріслі глави держави.

Про це написав екс-радник Трампа Джон Болтон в книзі “Кімната, де це сталося”, повідомляє американський телеканал СNN.

За словами Болтона, це сталося на саміті Великої двадцятки (G-20).

Болтон стверджує, що був свідком розмови, коли Трамп прямо попросив китайського лідера допомогти йому отримати перемогу на президентських виборах в США.

Після того як Сі поскаржився, що Китай дуже часто критикують в США, глава Білого дому заявив, що в цьому винні представники Демократичної партії.

“Після цього, абсолютно несподівано, він перевів розмову на майбутні в США вибори, наголосивши, що економічні можливості Китаю можуть вплинути на передвиборні кампанії, і попросивши Сі допомогти йому виграти. Він підкреслив важливу роль фермерів і вплив, яке може надати на результат виборів збільшення закупівель соєвих бобів і пшениці Китаєм “, – написав Болтон.

Він зробив акцент на тому, що Трамп “благав забезпечити його перемогу” на виборах.

Болтон також зазначив, що йому важко згадати хоч одне рішення, прийняте Трампом під час його роботи в Білому домі, “яке не було обумовлено розрахунком на переобрання”.