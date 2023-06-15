У віці 93 років помер художник Marvel Comics Джон Роміта-старший. Він брав участь у створенні Росомахи, Карателя, Мері Джейн Вотсон, Люка Кейджа, а також під час творчої співпраці з художником Стеном Лі було створено ще кілька ключових персонажів коміксів про Людину-павука.

Джерело: The New York Times.

Щодо смерті повідомив його син Джон Роміта-молодший, який також є художником коміксів. За його словами, його батько помер уві сні 12 червня.

“Мільйони дізналися про Marvel завдяки його мистецтву, а ще мільйони дізналися про Пітера Паркера завдяки безпомилковому сміливому малюнку, який Роміта привніс на його сторінки”, — йдеться в заяві Marvel.

Довідка. Митець розпочав свою кар’єру у галузі коміксів у 1949 році в Timely Comics. Спершу він працював у DC Comics, а у 1965-му приєднався до Marvel. Через рік він замінив Стіва Дітко під час створення найбільшої серії коміксів The Amazing Spider-Man. Зокрема він створив образ Мері Джейн Вотсон, яка стане коханням Пітера Паркера. Цей образ частково базувався на актрисі та співачці Енн-Маргрет.

У 2017 році Роміта казав, що найбільше пишається своєю роботою над двома випусками на початку 1970-х. У той період художник став відрізняти своє бачення Людини-павука від бачення Стіва Дітко.

Він став артдиректором компанії Marvel, коли пішов на пенсію. Утім продовжував працювати над індивідуальними проєктами для Marvel і DC. Зокрема над обкладинкою Супермена 2014 року, після того, як Джон Роміта-молодший взяв на себе художнє оформлення цієї серії.