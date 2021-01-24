На 60-му році пішов з життя Ігор Ахметов, старший брат олігарха та президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова.

Про це йдеться у повідомленні футбольного клубу.

За словами представників ФК “Шахтар”, Ігор Ахметов допомагав будувати сучасний “Шахтар”. Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ігор Ахметов, як і його батько, працював в шахті. У 2007 році Рінат Ахметов повідомив, що його брат тяжко хворий – у нього туберкульоз.

Ігор Ахметов був засновником і бенефіціаром компаній “Торговий центр “Білий лебідь”, “Укрінком”,”Деметра Компані”, “Артвайнері”, “Артвін”.