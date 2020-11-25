В Аргентині помер колишній нападник збірної Аргентини і чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Про це повідомляє аргентинське видання Clarin.

Вранці в середу в аргентинця стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. До його будинку в районі Сан-Андрес приїхали кілька авто швидкої допомоги, але медики не врятували колишнього футболіста.

На початку листопада Марадона був ушпиталений через субдуральну гематому головного мозку. Він був доставлений в одну з лікарень для проходження медобстеження 30 жовтня. Пізніше Марадона переніс операцію на мозку. Його виписали з лікарні 11 листопада.

Марадона виступав за клуби “Архентінос Хуніорс”, “Бока Хуніорс”, “Барселона”, “Наполі”, “Севілья” та “Ньюеллс Олд Бойз”. Провів 91 матч і забив 34 голи в складі збірної Аргентини. Чемпіон світу 1986 року.

Дієго Марадона — автор найвідомішого гола рукою. Під час матчу чемпіонату світу 1986 року з Англією аргентинець вистрибнув у штрафному майданчику і вдарив м’яч рукою так, що це помітили всі, крім судді. Гол зарахували. Сам футболіст сказав, що частково гол забив він, а частково – “рука Бога”.

Працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.

Визнаний найкращим футболістом XX століття за підсумками голосування на сайті ФІФА.

Після завершення кар’єри Дієго неодноразово потрапляв до лікарні. У нього було два серцеві напади та гепатит, викликаний зловживанням алкоголю.