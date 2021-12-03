Помер директор Будинку вчених у Львові Роман Славітич. Раніше там проходила скандальна "голодна туса".

Про це повідомив перший заступник львівського міського голови на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вранці 3 грудня Роман Славітич прийшов до нього на зустріч, про яку сам попросив напередодні. Його провели у кабінет, де йому стало зле та він знепритомнів. Співробітники міськради відразу викликали “швидку” та почали надавати першу допомогу.

Пізніше вже медики надавали допомогу та проводили реанімаційні заходи понад годину, однак врятувати директора Будинку вчених не вдалося.

Місцевий активіст і громадський діяч Роман Салабай раніше повідомляв, що позиція адміністрації Будинку вчених – засудження того, що відбулося. Директор будинку Роман Славітич повідомив, що він не знав, якого розмаху набуде вечірка.

Сьогодні Салабай повідомив, що з понеділка він був постійно на звʼязку зі Славітичем.

“З перших хвилин він засуджував такі дії та сказав, що не знав про деталі вечірки. Йому було жаль, що така подія трапилася у День памʼяті жертв Голодоморів. Він повідомляв, що дирекцію вели в оману та додав, що якби не обман, вечірка не відбулася б у Будинку вчених”, – повідомив Салабай.

Також активіст додав, що за попередньою інформацією, у Славітича сталася зупинка серця.

“Голодна туса”

27 листопада в Україні відзначали день пам’яті жертв Голодоморів. Але у Будинку вчених у Львові блогер-“мільйонник” із Чернівців Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував БДСМ-вечірку.

Серед інших блогерів з Instagram там були присутні:

Саша Бо (1,9 млн підписників);

Таня Самбурська (1,5 млн підписників);

Валерія Юрченко (1,3 млн підписників);

Наталі Литвин (1 млн підписників);

інші відомі блогери.

Один із запрошених — Володимир Остапчук — опублікував фото з вечірки, підписавши його зневажливим коментарем: “Блогерська голодна туса”.

Після цього у соціальних мережах піднялась хвиля гніву користувачів, які не розуміли, як можна влаштовувати свято у День жалоби.

Блогери з вечірки почали виправдовуватися, а поліція склала протокол на Заліска за порушення правил карантину. Комісія з ТЕБ та НС Львова також закрила Будинок вчених.