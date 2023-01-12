Про це повідомили на його сторінці у Twitter.

“Від імені родини ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Раптово захворівши на бактеріальний менінгіт, він помер вчора. Його родина просить про конфіденційність, поки вони долають цю величезну втрату”, – йдеться у повідомленні.

На його смерть відреагував американський рок-гурт Hollywood Vampires, до складу якого входять Джонні Депп, Еліс Купер, Джо Перрі та Томмі Хенріксен.

Легендарний вокаліст та композитор Род Стюарт написав, що Джефф Бек “був з іншої планети”. Також фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер заявив, що світ музики втратив “одного з найкращих гітаристів у світі”.

Довідка. Джефф Бек здобув популярність у 1960-і роки у складі гурту The Yardbirds. Він замінив Еріка Клептона та грав разом з Джиммі Пейджем.

Згодом засновник Led Zeppelin Джиммі Пейдж запросив його до музичного колективу Yardbirds. Вже у 1967 році він разом із Родом Стюартом заснував власний гурт The Jeff Beck Group.

Протягом двох десятиліть він записував музику разом із вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером. Також у період між 1980-1990 роками працював із басистом Pink Floyd Роджером Вотерсом та співаком Джоном Бонджові.

Вважається, що Джефф Бек – віртуоз гри на електрогітарі. Його двічі представлено у Залі слави рок-н-ролу: як учасника гурту Yardbirds та за роботу з власним колективом. Також він отримав сім премій Греммі.