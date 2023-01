Про це повідомили на його сторінці у Twitter.

“Від імені родини ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Раптово захворівши на бактеріальний менінгіт, він помер вчора. Його родина просить про конфіденційність, поки вони долають цю величезну втрату”, – йдеться у повідомленні.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

На його смерть відреагував американський рок-гурт Hollywood Vampires, до складу якого входять Джонні Депп, Еліс Купер, Джо Перрі та Томмі Хенріксен.

Легендарний вокаліст та композитор Род Стюарт написав, що Джефф Бек “був з іншої планети”. Також фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер заявив, що світ музики втратив “одного з найкращих гітаристів у світі”.

We are saddened to hear of the passing of our dear friend and guitar legend Jeff Beck. Jeff's incredible musicianship and passion for guitar has been an inspiration to us all. He was a true innovator and his legacy will live on through his music. Rest in peace, Jeff. pic.twitter.com/6kZY1NsgQf — Hollywood Vampires (@hollywoodvamps) January 12, 2023

Довідка. Джефф Бек здобув популярність у 1960-і роки у складі гурту The Yardbirds. Він замінив Еріка Клептона та грав разом з Джиммі Пейджем.

Згодом засновник Led Zeppelin Джиммі Пейдж запросив його до музичного колективу Yardbirds. Вже у 1967 році він разом із Родом Стюартом заснував власний гурт The Jeff Beck Group.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Протягом двох десятиліть він записував музику разом із вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером. Також у період між 1980-1990 роками працював із басистом Pink Floyd Роджером Вотерсом та співаком Джоном Бонджові.

Вважається, що Джефф Бек – віртуоз гри на електрогітарі. Його двічі представлено у Залі слави рок-н-ролу: як учасника гурту Yardbirds та за роботу з власним колективом. Також він отримав сім премій Греммі.