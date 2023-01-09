Про це повідомила співачка Джамала у Facebook.

За словами артистки, він помер не на фронті. До цього він працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр і був “головним у науковій роботі про дослідження і вплив звуку”.

“Помер мій друг та без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режисер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору”, – написала артистка.