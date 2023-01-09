Про це повідомила співачка Джамала у Facebook.
За словами артистки, він помер не на фронті. До цього він працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр і був “головним у науковій роботі про дослідження і вплив звуку”.
“Помер мій друг та без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режисер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору”, – написала артистка.
Під час повномасштабної війни музикант залишався у Києві. Він працював між вимкненнями світла і ховаючись у бомбосховищі.
“Він дуже хвилювався. В прямому сенсі ховав від бомб ввесь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв‘язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль. Після цього він так хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти… За маму, яка була незрячою. Їй було 83 роки та яку повністю доглядав він”, — зазначила Джамала.
Довідка. Сергій Круценко – відомий український композитор, виконавець-мультиінструменталіст, продюсер, режисер, поет, спеціаліст з акустичних та візуальних технологій. Він написав музику до понад 30 фільмів. Зокрема для “Хайтарма”, “Микита Кожум’яка”, “Її молитва”. Ще Круценко був художнім керівником та режисером всеукраїнського проєкту “Дивись українське”. Митець був режисером фільму-опери “Коли цвіте папороть”, режисером і співавтором міжнародного гуманістичного проєкту “Адреса на стіні”.
Сергій Круценко багато працював як продюсер запису великих симфонічних складів для саундтреків кіно та великих концертних, театральних та шоу-постановок. Протягом 2004-2006 років обіймав посаду радника міністра культури з питань кіно та музичної політики. Також він брав участь у розробці необхідних документів для вступу України до Eurimages, тобто Європейського стандарту співвиробництва кінопродукту, у розробці та впровадженні законів про авторське право в Україні.
- Неприємний інцидент трапився 21 грудня з українською виконавицею Jerry Heil. На концерті у Тернополі співачка не помітила на сцені оркестрову яму та впала у неї. Згодом Яна Шемаєва (справжнє ім’я співачки) показала відео свого падіння.