У 88 років помер ексміністр оборони США Дональд Рамсфелд, якого вважають одним з ініціаторів вторгнення Сполучених Штатів в Ірак у 2003 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Його родина опублікувала заяву, в якій сказано:

“З глибоким жалем та сумом повідомляємо про те, що помер Дональд Рамсфелд, американський державний діяч та відданий чоловік, батько, дід та прадід”.

Рамсфелд помер в оточенні родичів в місті Таос (штат Нью-Мексико). Коли саме помер чиновник та з якої причини – невідомо.

Його вважають одним із найбільш впливових чиновників, які коли-небудь були міністрами оборони. Аналітики згадують про Рамсфелда, як міністра оборони, який додав “харизматичності та помпезності” в роботу Пентагону.

Він був наймолодшим міністром оборони в історії США. Рамсфелд очолював Пентагон за президента Джеральда Форда в 1970-х роках та за Джорджа Буша-молодшого на початку 2000-х. Саме він займався двома ключовими проєктами: операцією “Непохитна свобода в Афганістані” та війною в Іраці.

Саме під керівництвом Рамсфелда американські війська змогли ліквідувати Саддама Хусейна у 2003 році. Після цього американські війська були в Іраці до 2011 року, тобто ще п’ять років після того, як міністр пішов у відставку у 2006 році.

Рамсфелд був одним з ініціаторів американського вторгнення в Ірак. Він заявляв про те, що в Іраку є зброя масового знищення, але її так і не знайшли. Він був близьким союзником Діка Чейні, віцепрезидента в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

Відставка Рамсфелда була зумовлена тим, що війну в Іраку, в яку міністр втягнув США, називали “болотом без стратегії”.

Після того як Рамсфелд залишив пост голови Пентагона, він став успішним бізнесменом – був гендиректором двох компаній. В 1998 році він балотувався на пост президента США від Республіканської партії. Окрім цього, він був пілотом ВМС, постійним представником США в НАТО.