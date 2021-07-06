У віці 59 років помер голова Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта.

Про це у Facebook повідомив міністр екології та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

“Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце мудрої та порядної людини. Тепер світлі спогади про нього завжди будуть жити в серцях колег, друзів та однодумців”, – написав міністр.

У Держводагентстві зазначили, що Шліхта пішов з життя передчасно. Причини смерті Шліхти наразі невідомі.

“Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого й порядного керівника… Державне агентство водних ресурсів висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентина Михайловича”, – йдеться у заяві.

Що відомо про Валентина Шліхту?

Валентин Шліхта народився 30 вересня 1962 року у Радивилові, що на Рівненщині.

У 2010 році чоловік став очільником Українського державного науково-дослідного інституту “УкрНДІ “Ресурс” Державного агентства резерву України, а потім генеральним директором цієї установи.

У 2012-2014 роках Шліхта перебував на посаді начальника відділу, в.о. директора Департаменту обліку парникових газів Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Державного агентства екологічних інвестицій України.

З 2014 по 2015 рік він обіймав посаду начальника департаменту з питань поводження з небезпечними відходами Державного підприємства “Укрекоресурси”.

У 2015-2017 роках Шліхта був заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, а до листопада 2019 керував державним підприємством “Укрхімтрансаміак” у Києві.

Протягом останнього року Шліхта був очільником Держводагентства.