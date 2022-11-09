Помер Юрій Кармазін, який був народним депутатом Верховної Ради чотирьох скликань. Він помер на 66-му році життя.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Стосовно причини смерті не повідомлялося.

“Сьогодні (9 листопада, – ред.) о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійовича Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця. Царство небесне! Вічна пам’ять!” — написали рідні Кармазіна у Facebook.

Він був одружений та мав двох доньок.

Юрій Кармазін народився у Звенигородці Черкаської області. Він здобув освіту у 1981 році в Одеському державному університеті ім.І.Мечникова на юридичному факультеті.

Діяльність нардепа

Після університету працював заступником та помічником прокурора. Протягом 1985-1993 років був на посаді прокурору Приморського району м.Одеса, а потім до 1994 року — суддею Одеського обласного суду.

У 1994 році його обрали народним депутатом України 2 скликання від 299 Приморського округу Одеської області. Його було висунуто трудовим колективом. Також він двічі обирався депутатом Приморської районної ради народних депутатів м. Одеси і депутатом Одеської обласної ради народних депутатів.

Він балотувався на посаду президента України від “Партії Захисників Вітчизни” у 1999 році. Його обрали народним депутатом 3 скликання від 134 округу (м.Одеса) як безпартійного самовисуванця у 1998-2002 роки. Після цього Юрій Кармазін став членом фракції “Громада”, позафракційним депутатом, членом групи “Солідарність”. Він очолював комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

У 2001 році нардеп брав участь в акції “Україна без Кучми”. Роком пізніше й до 2006 став народним депутатом 4 скликання від блоку “Наша Україна”. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання 1 номером у списку “Блоку Юрія Кармазіна” та на посаду Київського міського голови від того ж блоку, також йшов до Одеської міськради.

Протягом 2007-2012 років його було обрано народним депутатом 6 скликання від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” як члена однойменної фракції.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради, проте ЦВК відмовила йому. Вже у 2013 році він балотувався на довиборах до Верховної Ради за 94 округом (Київська область) як самовисуванець та член “Партії захисників Вітчизни”. Пізніше Юрій Кармазін став головою “Партії Захисників Вітчизни” і співголовою Народно-патріотичного об’єднання “За Україну”.

Також він балотувався на посаду президента України як самовисуванець та член “Партії Захисників Вітчизни” у 2019 році. Того ж року балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 198 округу.

У 2018 році його було обрано козацькими організаціями “гетьманом всієї України”.