Внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, на 55-ому році життя помер колишній держсекретар США Колін Павелл.

Про це повідомила родина генерала у соцмережі Facebook.

“Генерал Колін Л. Пауелл, колишній державний секретар США та голова Об’єднаного штабу начальників штабів штабу, помер сьогодні вранці через ускладнення, спричинені COVID -19”, – написала родина Павелла у Facebook.

“Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і чудового американця”, – сказали вони, зазначивши, що він був повністю вакцинований.

Генералу Коліну Л.Павеллу було 84 роки.

Біографія Коліна Павелла

Колін Л.Павелл народився 5 квітня 1937 року в сім’ї іммігрантів з Ямайки.

Брав участь у війні у В’єтнамі. Після війни навчався в Університеті Джорджа Вашингтона, отримав там ступінь магістра ділового управління.

У 70-80-х роках працював у Міністерстві оборони США, у 1983 році став помічником міністра оборони, через 3 роки став заступником директора Ради національної безпеки США.

У 1987—1989 роках був радником з питань національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана.

Брав участь у розробці військової операції в Панамі, у війні в Перській затоці та успішно провів перемовини з військовою хунтою на Гаїті.

Колін Павелл був держсекретарем США за період першого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого. Він також став першим темношкірим чоловіком на цій посаді.

Попри те, що генерал був республіканцем, у багатьох принципових питаннях він ставав на сторону демократів, а у 2008 році використав свій політичний капітал і підтримав кандидатуру Барака Обами на пост нового президента США. Ця підтримка була розцінена як значний стимул для кандидатури Обами через популярність Павелла та його славу як одного з найвидатніших і найуспішніших темношкірих американців у суспільному житті. Генерал також підтримав Джо Байдена під час виборів у 2020 році.

Коліна Павелла вважають одним із тих, хто допоміг сформувати американську зовнішню політику в останні роки ХХ століття та перші роки ХХІ.