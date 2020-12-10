У віці 64 років помер легендарний італійський футболіст, чемпіон світу, володар "Золотого м'яча" Паоло Россі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Россі помер у віці 64 років після тривалої хвороби, у нього був рак легенів.

Найкраще футболіста пам’ятають за те, що він забив легендарний хет-трик в матчі зі збірною Бразилії, де Італія перемогла з рахунком 3: 2.

“У четвер перед початком всіх матчів УЄФА хвилиною мовчання вшанує пам’ять покійного, великого Паоло Россі, героїзм якого допоміг Італії добитися перемоги на чемпіонаті світу з футболу 1982 року”, – повідомляє УЄФА.

Россі виступав за клуби “Ювентус”, “Мілана”, “Комо”, “Віченца”, “Верона” і “Перуджа”. У складі “Ювентуса” футболіст двічі ставав чемпіоном Італії, а також вигравав Кубок Кубків (1984) і Кубок європейських чемпіонів (1985).