У віці 71 року помер молодший брат нинішнього президента США Дональда Трампа - Роберт Трамп. Він помер у лікарні в Нью-Йорку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“З болем в серці я повідомляю той факт, що сьогодні ввечері тихо помер мій чудовий брат Роберт”, – сказав Дональд Трамп.

Поки не повідомляється, що стало причиною смерті. У ряді повідомлень американських ЗМІ говорилося, що Роберт Трамп серйозно хворий.

“Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його пам’ять назавжди залишиться в моєму серці”, – сказав Дональд Трамп.

Роберт був молодшим з п’яти дітей Фреда і Мері Енн Трамп і народився через два роки після Дональда.

Старший з дітей, Фред-молодший, помер в 1981 році.

Роберт Трамп працював в сімейній фірмі, що займається нерухомістю. Однак, на відміну від свого брата Дональда, він вів непримітне життя пенсіонера в штаті Нью-Йорк.