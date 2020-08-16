Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“З болем в серці я повідомляю той факт, що сьогодні ввечері тихо помер мій чудовий брат Роберт”, – сказав Дональд Трамп.

Брати обіймаються після оголошення результатів президентських виборів у 2016 році. Фото: GETTY IMAGES

Поки не повідомляється, що стало причиною смерті. У ряді повідомлень американських ЗМІ говорилося, що Роберт Трамп серйозно хворий.

“Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його пам’ять назавжди залишиться в моєму серці”, – сказав Дональд Трамп.

Роберт був молодшим з п’яти дітей Фреда і Мері Енн Трамп і народився через два роки після Дональда.

Старший з дітей, Фред-молодший, помер в 1981 році.

Фотографія братів і сестер Трампів, зліва направо: Роберт, Елізабет, Фред, Дональд і Меріенн.

Роберт Трамп працював в сімейній фірмі, що займається нерухомістю. Однак, на відміну від свого брата Дональда, він вів непримітне життя пенсіонера в штаті Нью-Йорк.

  • Британський кінорежисер і сценарист, голова Британської режисерської гільдії і засновник британського Комітету у справах кіно Алан Паркер, який зняв “Евіту”, “Багсі Мелоун” і “Стіну”, помер у віці 76 років.