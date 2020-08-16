Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
“З болем в серці я повідомляю той факт, що сьогодні ввечері тихо помер мій чудовий брат Роберт”, – сказав Дональд Трамп.
Поки не повідомляється, що стало причиною смерті. У ряді повідомлень американських ЗМІ говорилося, що Роберт Трамп серйозно хворий.
“Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його пам’ять назавжди залишиться в моєму серці”, – сказав Дональд Трамп.
Роберт був молодшим з п’яти дітей Фреда і Мері Енн Трамп і народився через два роки після Дональда.
Старший з дітей, Фред-молодший, помер в 1981 році.
Роберт Трамп працював в сімейній фірмі, що займається нерухомістю. Однак, на відміну від свого брата Дональда, він вів непримітне життя пенсіонера в штаті Нью-Йорк.
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