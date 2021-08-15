Про це повідомили у Twitter-акаунті мюнхенського клубу.

“Баварія” оплакує відхід Герда Мюллера. Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв’язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років”, – йдеться у зверненні.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller. Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Герд Мюллер виступав у складі “Баварії” з 1964 по 1979 рік. За цей час він завоював 13 трофеїв разом з мюнхенцями. Серед них було три Кубки Європейських Чемпіонів. На його рахунку 523 голи й 104 асисти в 580 матчах за баварців.

Крім того, у складі збірної Німеччини Герд здобував титули Чемпіона Світу 1974-го року та Чемпіона Європи 1972-го року. У 1970-му році він ставав володарем Золотого М’яча.

У 1971-1972 роках Мюллер став рекордсменом за кількістю голів за один сезон Бундесліги. На рахунку футболіста тоді було 40 голів. До речі, цей рекорд вдалося побити лише торік у травні. Тоді Роберт Левандовський записав до свого активу 41 взяття воріт, перевершивши легендарного німця.

Протягом останніх кількох років життя Герд Мюллер хворів на Альцгеймера. Він майже постійно лежав у ліжку, не розмовляв і майже нічого не їв.