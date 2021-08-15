Про це повідомили у Twitter-акаунті мюнхенського клубу.

“Баварія” оплакує відхід Герда Мюллера. Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв’язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років”, – йдеться у зверненні.

Герд Мюллер виступав у складі “Баварії” з 1964 по 1979 рік. За цей час він завоював 13 трофеїв разом з мюнхенцями. Серед них було три Кубки Європейських Чемпіонів. На його рахунку 523 голи й 104 асисти в 580 матчах за баварців.

Крім того, у складі збірної Німеччини Герд здобував титули Чемпіона Світу 1974-го року та Чемпіона Європи 1972-го року. У 1970-му році він ставав володарем Золотого М’яча.

У 1971-1972 роках Мюллер став рекордсменом за кількістю голів за один сезон Бундесліги. На рахунку футболіста тоді було 40 голів. До речі, цей рекорд вдалося побити лише торік у травні. Тоді Роберт Левандовський записав до свого активу 41 взяття воріт, перевершивши легендарного німця.

Протягом останніх кількох років життя Герд Мюллер хворів на Альцгеймера. Він майже постійно лежав у ліжку, не розмовляв і майже нічого не їв.

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