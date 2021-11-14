У Кейптауні у віці 88 років помер південноафриканський письменник, автор міжнародних бестселерів Вілбур Сміт.

Про це повідомляється на сайті письменника.

“Автор всесвітньо відомих бестселерів Вілбур Сміт несподівано помер сьогодні (13 листопада, – ред.) вдень у своєму будинку в Кейптауні”, – йдеться в повідомленні.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86 — Wilbur Smith (@thewilbursmith) November 13, 2021

Чоловік помер в оточенні близьких. Зазначається, що останні години він провів, читаючи та працюючи.

По всьому світу було продано понад 140 мільйонів екземплярів його книг. Всі вони були перекладені більш ніж тридцятьма мовами.

Сміт отримав широке визнання після публікації свого дебютного роману “Коли бенкетують леви” (When the Lion Feeds) в 1964 році.

Книга, в якій розповідається історія молодої людини, яка виросла на південноафриканському ранчо великої рогатої худоби в тіні воєн зулусів та золотої лихоманки, швидко стала бестселером.

Це була історія, частково заснована на його власному досвіді – Сміт розповідав британській телерадіокомпанії ВВС у 2013 році, що у віці 13 років він застрелив лева, який напав на велику рогату худобу на території його батька.

Особисте життя письменника нагадувало життя багатьох його головних героїв: він був мисливцем на велику дичину, аквалангістом, а також ліцензованим пілотом.

Сміт також “вірив у глибокі дослідження”, й успіх його першої книги дав йому “можливість подорожувати по всьому світу у пошуках натхнення та пригод”.