“Автор всесвітньо відомих бестселерів Вілбур Сміт несподівано помер сьогодні (13 листопада, – ред.) вдень у своєму будинку в Кейптауні”, – йдеться в повідомленні.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86

