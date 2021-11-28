Сьогодні помер Вірджил Абло – художній керівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton і виконавчий директор міланського лейбла Off-White, модного будинку, заснованого ним у 2013 році.

Про це повідомив французький модний конгломерат LVMH у Twitter.

Вірджил Абло помер 28 листопада після тривалої боротьби з раком. Йому був 41 рік.

У своїй заяві голова та генеральний директор LVMH Бернар Арно сказав: “Ми всі шоковані цією жахливою новиною. Вергілій був не тільки геніальним дизайнером, провидцем, він був також людиною з прекрасною душею і великою мудрістю. Сім’я LVMH приєднується до мене в цей момент великого горя”.

Дизайнер протягом двох років боровся з рідкісною та агресивною формою раку – ангіосаркомою серця.

У заяві в власному акаунті Абло в Instagram говориться: “З моменту встановлення діагнозу у 2019 році він вирішив витримати свою битву приватно, пройшовши численні складні процедури, водночас керуючи кількома значущими установами, які охоплюють моду, мистецтво та культуру. При всьому цьому його трудова етика, безмежна цікавість та оптимізм ніколи не похитнулися. Вірджілом керувала його відданість своїй справі та його місії відкривати двері для інших і створювати шляхи для більшої рівності в мистецтві та дизайні”.

Пресслужба дизайнера додала: “Він часто казав: “Все, що я роблю, — це для 17-річної версії себе”, глибоко вірячи в силу мистецтва надихати майбутні покоління”.