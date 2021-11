Про це повідомило посольство США в Києві

Зазначається, що Карен Донфрід прибула з візитом до Києва, щоб “підтвердити стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції”.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021