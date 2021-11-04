Про це повідомило посольство США в Києві

Зазначається, що Карен Донфрід прибула з візитом до Києва, щоб “підтвердити стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції”.

Помічниця зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками офісу президента. 

Зокрема, вони мають обговорити співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.

  • Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі.

 

 