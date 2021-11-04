Про це повідомило посольство США в Києві
Зазначається, що Карен Донфрід прибула з візитом до Києва, щоб “підтвердити стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції”.
.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021
Помічниця зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками офісу президента.
Зокрема, вони мають обговорити співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.
- Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі.