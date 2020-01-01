Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Держсекретар Помпео змушений перенести візит в Україну, Білорусію, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку і забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході”, – сказано в заяві.

Також підкреслюється, що оновлені дати поїздки будуть визначені вже найближчим часом.

При цьому уточнюється, що спочатку турне Помпео планувалося з 3 до 7 січня.

Нагадаємо, що учасники протесту в Іраку в останні дні намагалися штурмувати посольство США.