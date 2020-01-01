Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Держсекретар Помпео змушений перенести візит в Україну, Білорусію, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку і забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході”, – сказано в заяві.

Також підкреслюється, що оновлені дати поїздки будуть визначені вже найближчим часом.

При цьому уточнюється, що спочатку турне Помпео планувалося з 3 до 7 січня.

Нагадаємо, що учасники протесту в Іраку в останні дні намагалися штурмувати посольство США.

  • Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів.
  • Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
  • 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули як мінімум 28 людей.
  • В цілому під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.