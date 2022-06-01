Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба ISW.

Експерти наголосили, що зосередження РФ на захоплені Сєвєродонецька та Донбасу загалом створює уразливі місця для російських окупантів у Херсонській області, де триває контрнаступ ЗСУ.

Херсон є критичною територією, оскільки це єдина позиція, яку окупанти утримують на західному березі Дніпра. Якщо РФ вдасться отримати Херсонську область після закінчення бойових дій – окупанти отримають потужний плацдарм для нового вторгнення.

Однак якщо Україна поверне контроль над Херсонською областю – Київ отримає міцну позицію для захисту від можливого ще одного вторгнення РФ

Такий розвиток подій вочевидь мав би спонукати президента РФ Володимира Путіна кинути всі сили на захист Херсонської області, але він вирішив зосередити сили та ресурси на окупації Донецької та Луганської областей, що дасть йому символічну вигоду.

Те, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Херсонській області вказує на те, що українське командування розуміє роль цього регіону та користується стратегічною помилкою Путіна.

Аналітики зауважили, що Україна могла кинути основні сили на захист Сєвєродонецька. Проте українські воїни, вочевидь, поступово виходять з міста, а не тримають оборону до кінця. Саме цей фактор і дозволив російським військам так швидко просунутись у Сєвєродонецьк.

“Як рішення не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, так і рішення про вихід з нього були стратегічно обґрунтованими, але болючими. Україна повинна використовувати свої більш обмежені ресурси та зосередитися на відновленні критичної місцевості, а не на обороні території, контроль якої не визначатиме результат війни чи умови для відновлення війни”, – наголосили в ISW.