Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.
Зазначається, що спецпідрозділи російських окупаційних військ, з метою протидії контрнаступу ЗСУ, підірвали мости через річку Інгулець у Херсонській області.
Йдеться про міст поблизу селища Давидів Брід та міст поблизу селища Велика Олександрівка.
Окрім цього, за даними ОК “Південь”, російська ДРГ у районі Добрянки (північна частина Херсонської області), намагалась здійснити прорив у тил українських підрозділів. Та українські захисники дали відсіч окупантам, після чого противник повернувся на вхідні позиції.
- Нагадаємо, так звана “адміністрація” окупованої Херсонщини повідомила про заборону на в’їзд з України та виїзд до неї.
- Раніше на частково контрольованій окупантами Херсонщині Повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак.
- Окрім цього повідомлялось, що у Херсонській області окупанти змушують продавати овочі в окупований Крим за безцінок. На півострові росіяни “радіють раннім овочам”, бо вони смачні та значно дешевші.