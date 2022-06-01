Російські загарбники, намагаючись стримати контрнаступ українських військових у Херсонській області, підірвали мости поблизу двох населених пунктів у регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що спецпідрозділи російських окупаційних військ, з метою протидії контрнаступу ЗСУ, підірвали мости через річку Інгулець у Херсонській області.

Йдеться про міст поблизу селища Давидів Брід та міст поблизу селища Велика Олександрівка.

Окрім цього, за даними ОК “Південь”, російська ДРГ у районі Добрянки (північна частина Херсонської області), намагалась здійснити прорив у тил українських підрозділів. Та українські захисники дали відсіч окупантам, після чого противник повернувся на вхідні позиції.