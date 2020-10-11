Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла, що понад чверть українців перебуває за межею бідності.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Прожитковий мінімум в Україні становить близько $75 на одну людину в місяць. Мінімальна заробітна плата українців – $176. При збільшенні рівня оплати праці в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому, що працює не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості”, – написала Денисова.

За її даними, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні зросла на 24% і становить $200 млн.

“Незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% наших пенсіонерів”, – додала омбудсмен.