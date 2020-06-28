Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади”, – зазначив глава держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко зробили відповідні розрахунки щодо можливого підвищення.

27 червня Денис Шмигаль представив попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату.

Так, з 1 вересня 2020 року вона має буде збільшена до 5 тис. грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. грн.

“Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності”, – підкреслив президент.

Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 4723 грн.