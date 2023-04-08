Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що триденні військові навчання Китай оголосив після того, як президентка Тайваню Цай Ін Вень зустрілась 5 квітня зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі, що розлютило Пекін.

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій Китаю.

Оголошення КНР про навчання надійшло через кілька годин після того, як Китай прийняв візит високопоставлених європейських лідерів – президента Франції Емманюеля Макрона та президентку Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Народно-визвольна армія КНР заявила, що розпочала патрулювання бойової готовності та навчання “Об’єднаний меч” навколо Тайваню, заявивши раніше, що проводитиме їх у Тайванській протоці та на півночі, півдні та сході Тайваню, “як і планувалося”.

“Це серйозне попередження сепаратистським силам, що борються за незалежність Тайваню, та змові і провокаціям зовнішніх сил, і це необхідна дія для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності”, — йдеться в заяві командування китайської армії.

Міністерство оборони Тайваню заявило вранці 8 квітня, що помітило 42 китайські винищувачі – J-10, J-11 і J-16, які перетинали середню лінію, яка зазвичай служить неофіційним кордоном між двома сторонами, а також вісім китайських кораблів.

Китай використовував візит президентки Тайваню до США “як привід для проведення військових навчань, які завдали серйозної шкоди регіональному миру, стабільності та безпеці”, йдеться в заяві міністерства.

“Військові відповідатимуть спокійно, раціонально та серйозно, стоятимуть на варті та спостерігатимуть відповідно до принципів “не ескалації та суперечок” для захисту національного суверенітету та національної безпеки”, – додали у відомстві.

На Тайвані не було підвищеного почуття тривоги щодо навчань КНР, адже місцеві мешканці давно звикли до китайських загроз.

Китай погрожував невизначеною помстою, якщо зустріч із Маккарті, другим у черзі наступника президента США після віцепрезидента, відбудеться. У серпні Пекін влаштував військові навчання навколо Тайваню, включаючи запуски ракет з бойовою стрільбою, після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайбей.

Високопосадовець Тайваню, знайомий з плануванням безпеки в регіоні, повідомив Reuters, що літаки лише ненадовго перетнули кордон, а кораблі вже повернули назад, на відміну від серпня, коли кораблі обох ВМС вступили в протистояння.

Ситуація була “очікуваною” і керованою, і уряд Тайваню відрепетирував різні сценарії для своєї реакції, сказав він на умовах анонімності.