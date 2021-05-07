Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.
Так, 41% респондентів заявили, що Україна має відзначати обидві дати: День пам’яті та примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом (9 травня).
Ще 31% опитаних вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня.
А близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня. Ще 10% респондентів байдуже.
За даними соціологів, відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%). На Сході та Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).
Ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп (окрім групи старше 60 років), а також серед електоратів усіх партій (окрім “ОПЗЖ”).
“Ідея відзначення обох дат також є більш популярною серед прихильників вступу України до ЄС, натомість серед противників європейської інтеграції – більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня”, – зазначається в результатах дослідження.
Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
- 8 травня в Україні відповідно до Закону “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років” відзначають День пам’яті та примирення, символом якого став червоний мак. #Букви розповідали, що він символізує.